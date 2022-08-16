Число случаев COVID-19 в мире превысило 591 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 591 млн 193 тыс. 58, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 437 тыс. 944 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 93 млн 26 тыс. 647 и 1 млн 37 тыс. 461.

Индия - 44 млн 277 тыс. 194 и 527 тыс. 98.

Бразилия - 34 млн 178 тыс. 240 и 681 тыс. 557.

Франция - 34 млн 409 тыс. 862 и 154 тыс. 115.

Германия - 31 млн 599 тыс. 85 и 145 тыс. 838.

Великобритания - 23 млн 634 тыс. 821 и 186 тыс. 798.

Италия - 21 млн 509 тыс. 424 и 174 тыс. 102.

Южная Корея - 21 млн 502 тыс. 164 и 25 тыс. 710.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 828,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 160, Франции - 2 тыс. 335, Германии - 1 тыс. 729, Великобритании - 2 тыс. 711, Италия - 2 тыс. 889, Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.