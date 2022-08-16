Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 16.08.2022 10:52

Число случаев COVID-19 в мире превысило 591 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 591 млн 193 тыс. 58, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 437 тыс. 944 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 93 млн 26 тыс. 647 и 1 млн 37 тыс. 461.

Индия - 44 млн 277 тыс. 194 и 527 тыс. 98.

Бразилия - 34 млн 178 тыс. 240 и 681 тыс. 557.

Франция - 34 млн 409 тыс. 862 и 154 тыс. 115.

Германия - 31 млн 599 тыс. 85 и 145 тыс. 838.

Великобритания - 23 млн 634 тыс. 821 и 186 тыс. 798.

Италия - 21 млн 509 тыс. 424 и 174 тыс. 102.

Южная Корея - 21 млн 502 тыс. 164 и 25 тыс. 710.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 828,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 160, Франции - 2 тыс. 335, Германии - 1 тыс. 729, Великобритании - 2 тыс. 711, Италия - 2 тыс. 889, Южной Корее - 501. Сведения по США отсутствуют.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число случаев COVID-19 в мире превысило 590 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 588 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 587 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 586 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 585,4 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 584 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az