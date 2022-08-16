Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-2

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование от всех рисков спутника «Azerspace-2».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с 26 сентября 2022 года по 26 сентября 2023 года.

При этом стоимость Azerspace-2 оценивается в $81 млн.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 13 сентября (11:00), вскрытие тендерных предложений состоится 14 сентября в 11:00.

Госпошлина за участие в тендере составляет 450 манат.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

Р.Ахмедов