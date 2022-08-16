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Инфраструктура и тендеры 16.08.2022 11:16

ЦБ Азербайджана отбирает страховщика для медстрахования сотрудников

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отбирает страховую компанию для медицинского страхования своих сотрудников.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Предложения от страховых компаний принимаются до 27 сентября (до 18:00). Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 28 сентября (в 15:00).

Стоимость участия в тендере - 200 манатов.

Услуги по ДМС должны быть рассчитаны на один год.

Телефон для справок: (012) 493-11-22 (428).

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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