Узбекистан предлагает странам ШОС принять план действий по поощрению взаимных инвестиций

Нивелировать мировые финансовые и экономические потрясения позволит принятие плана действий по поощрению взаимных инвестиций стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.

"Предлагаем разработать совместный план действий по поощрению взаимных инвестиций, который позволит странам организации нивелировать мировые финансовые и экономические потрясения и обеспечить беспрерывный поток инвестиций", - сказал Воитов на открытии Экономического форума ШОС во вторник в Ташкенте.

По его словам, для реализации данной инициативы необходимо привлечь экономические и аналитические центры стран ШОС, которым предстоит определить оптимальные меры, приемлемые для всех стран организации.

Воитов также предложил определить рабочим органом по реализации данной инициативы Деловой совет ШОС, который уже "имеет опыт налаживания прямых инвестиционных связей между странами и организациями".

Второй Экономический форум ШОС проходит в Ташкенте 16-17 августа в рамках председательства Узбекистана в организации по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева.