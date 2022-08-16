Шойгу заявляет о выполнении Россией своих обязательств по ДСНВ

РФ выполняет свои обязательства по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений, но ситуация с его возможным продлением - непростая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Непростая ситуация складывается и в отношении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Соглашение остаётся в силе до 2026 года. С российской стороны обязательства выполняются, заявленные уровни носителей и боезарядов поддерживаются в установленных пределах", - сказал Шойгу на 10-й Московской конференции по международной безопасности.
"Заявления США о том, что Россия должна заслужить право на продолжение диалога с США, не выдерживают критики. Контроль над вооружениями - это улица с двусторонним движением", - заявил министр.
Он отметил, что о Договоре по противоракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе сейчас уже никто не вспоминает. "Хотя прежде эти соглашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия", - сказал министр.
"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов. Венский документ 2011 года формально остаётся в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения", -сказал Шойгу.
Он отметил, что западные страны не стремятся к выполнению "договорных обязательств в традиционном понимании".
"Этот факт необходимо учитывать при заключении договорённостей, особенно в сфере безопасности и контроля над вооружениями", - сказал Шойгу.
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