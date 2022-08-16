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Бизнес и законодательство 16.08.2022 15:29

IKEA приняла решение ликвидировать российскую «дочку»

Единственный участник ООО "Икеа Дом" - Ingka Holding Europe B.V. - принял решение о ликвидации компании, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Икеа Дом" управляет магазинами "ИКЕА" в России. Ingka - холдинговая структура IKEA.

Как сообщалось, с 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

В июне компания объявила, что продаст свои четыре фабрики в России, и предупредила, что "не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем" на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру в последние несколько месяцев.

Затем компания провела онлайн-распродажу товаров из своих магазинов - сначала для сотрудников, затем и для остальных потребителей. 15 августа распродажа завершилась. Магазины "ИКЕА" останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров, сообщается на сайте компании.

Торговые центры "Мега" продолжат работать, сообщала компания.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

Выручка ООО "Икеа Дом" по РСБУ в 2021 году выросла на 27,8%, до 157,2 млрд рублей.

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