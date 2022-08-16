Турпоток в Азербайджан за 7 месяцев 2022г вырос в 2,3 раза, но в 2,1 раза меньше, чем в январе-июле 2019г

Число иностранных граждан из 171 страны, посетивших Азербайджан в январе-июле 2022 года, составило 832 тыс. человек, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом турпоток в Азербайджан за 7 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом – январем-июлем 2019 года оказался ниже в 2,1 раза.

По данным ведомства, 26,4% посетителей прибыли из Российской Федерации, 21% - из Турции, 11,6% - Ирана, 6,8% - Саудовской Аравии, 4,8% - Грузии, 3% - Пакистана, 2,6% - Индии, 2,5% - ОАЭ, 2% - Украины, 1,9% - Казахстана, 1,5% - Кувейта, по 1,4% - Израиля и Омана, по 1,2% - Великобритании и Узбекистана, 10,7% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 75,3% - мужчины, 24,7% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,4 раза - до 202,9 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,8 раза - до 278,7 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 2,5 раза - до 41,9 тыс. человек.

В отчетный период 62% туристов прибыли в Азербайджан посредством воздушного транспорта, 36,4% - автомобильного и железнодорожного транспорта, 1,6% - морским транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле текущего года увеличилось в 2 раза - до 829,4 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 4,3 раза, в Турцию – в 2,2 раза, в Грузию – в 1,9 раза, в РФ – на 23,2%. 47,9% граждан страны отправились в Турцию, 16,6% - в Россию, 12,2% - Иран, 8,3% - Грузию и 15% - другие страны. 64,8% уехавших составили мужчины и - 35,2% женщины.

«60,1% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж воздушным транспортом, 37,3% - по железной дороге и автотранспортом, 2,6% - морским транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Х.Насирзаде