Немецкие промышленники предупреждают, что падение уровня воды в Рейне может привести к проблемам с поставками

Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о возможности серьезных сбоев поставок из-за сильно упавшего уровня воды в Рейне, сообщает во вторник Associated Press.

"Продолжающаяся засуха и низкий уровень воды может стать угрозой безопасности цепочек поставок для промышленности", - заявил заместитель руководителя союза Хольгер Леш.

"Всего лишь вопрос времени, когда предприятия в сфере химической и металлургической промышленности будут отключены, нефть и строительные материалы не будут доходить до места назначения, а крупнотоннажные и тяжеловесные перевозки больше не смогут осуществляться", - добавил он. Леш предупредил, что ситуация может также затронуть суда, перевозящие по Рейну уголь и др.

В Германии уровень воды в Рейне на границе с Нидерландами за сутки опустился еще на четыре сантиметра. Местные власти заявляют, что глубина Рейна в районе судоходной линии составляет около 200 сантиметров.

Примерно 60% территории ЕС и Британии в этом году испытывают на себе последствия засухи, которые усугубляет аномальная жара. Такие страны, как Франция, Испания, Италия и Нидерланды сталкиваются с нехваткой воды. Подобные условия оказывают негативное влияние на сельское хозяйство, энергетику и речное судоходство.

Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) является ведущей организацией немецкой промышленности и поставщиков услуг.