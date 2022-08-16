Азербайджан в январе-июне сократил импорт бензина Premium Euro-95 на 39%, поставки из РФ снизились на 48%

Азербайджан в январе-июне 2022 года импортировал 46 тыс. 266,92 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 38,6% ниже показателя за аналогичный период 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $45 млн 256,86 тыс. (спад на 13,3%).

В частности, поставки из РФ составили 23 тыс. 705,07 т (спад на 48,3%) на $22 млн 967,81 тыс. (спад на 26,7%). В целом, на РФ пришлось 51,2% всего импорта бензина Premium Euro-95.

Из Румынии импортировано 7 тыс. 286,18 т на $6 млн 505,55 тыс., из Болгарии - 9 тыс. 917,34 т на $11 млн 306,75 тыс., из Туркменистана - 4 тыс. 944,58 т на сумму $4 млн 153,73 тыс. и из Беларуси - 413,75 т на $323,02 тыс.

В январе-июне 2022 года импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 749,56 т (спад на 52%) на $821,02 тыс. (спад на 35,5%).

При этом из России было поставлено 482,27 т бензина на $528,4 тыс., из Румынии - 267,29 т на $292,62 тыс.

В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).

Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2021 году в страну было поставлено в объеме 2 тыс. 684,79 т (рост на 1,1%) на сумму $2 млн 395,07 тыс. (рост на 14,2%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова