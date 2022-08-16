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Внешняя политика 16.08.2022 15:31

Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты нового посла Швеции в Баку Тобиаса Лоренцо, стороны обсудили повышение уровня взаимной торговли и реализацию проектов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев на встрече заявил, что «мы должны сосредоточиться на практических вопросах нашего сотрудничества - как повысить уровень взаимной торговли, инвестиций и реализации различных проектов».

Глава государства также выразил надежду на увеличение присутствия шведских компаний на азербайджанском рынке и на повышение объема товарооборота между двумя странами. «Президент выразил удовлетворение тем, что в последнее время азербайджано-шведское сотрудничество вышло на новый этап и охватывает не только сферу энергетики, но и транспортные коридоры, торговлю, инвестиции и другие сферы», - сообщает пресс-служба главы государства.

Лоренцо, в свою очередь, выразил надежду, что сможет внести свой вклад в увеличение взаимной торговли и инвестиций, а также налаживание более тесных связей между бизнес-кругами обеих стран.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, ШВЕЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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