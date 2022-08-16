Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты нового посла Швеции в Баку Тобиаса Лоренцо, стороны обсудили повышение уровня взаимной торговли и реализацию проектов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте главы государства, Алиев на встрече заявил, что «мы должны сосредоточиться на практических вопросах нашего сотрудничества - как повысить уровень взаимной торговли, инвестиций и реализации различных проектов».
Глава государства также выразил надежду на увеличение присутствия шведских компаний на азербайджанском рынке и на повышение объема товарооборота между двумя странами. «Президент выразил удовлетворение тем, что в последнее время азербайджано-шведское сотрудничество вышло на новый этап и охватывает не только сферу энергетики, но и транспортные коридоры, торговлю, инвестиции и другие сферы», - сообщает пресс-служба главы государства.
Лоренцо, в свою очередь, выразил надежду, что сможет внести свой вклад в увеличение взаимной торговли и инвестиций, а также налаживание более тесных связей между бизнес-кругами обеих стран.
Э.Шафиев
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