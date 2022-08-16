Генпрокуратура Казахстана опубликовала фамилии 238 погибших во время январских беспорядков

В ходе январских массовых беспорядков в Казахстане погибли 238 человек, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов.
"Среди них есть преступники и невиновные люди. Мы подробно изучаем каждый факт. На сегодняшний день обстоятельства гибели установлены, и следствие продолжается по 176 лицам. В их числе 19 сотрудников силовых ведомств", - сказал Килымжанов на брифинге.
Он уточнил, что данные военнослужащие погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.
Килымжанов добавил, что полный список погибших граждан во время январских событий размещён на ведомственном сайте генеральной прокуратуры.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов гибли в результате массовых избиений, наездов машин и выстрелов прямой наводкой при исполнении служебных обязанностей.
При этом Килымжанов отметил, что "иные сведения об обстоятельствах гибели граждан согласно нормам уголовно-процессуального законодательства и с учетом мнений близких родственников погибших разглашению не подлежат".
Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество с Берлином – Алиев
Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане
Реализация договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности - Алиев
Bayer продолжит поставки российским аграриям
Министр энергетики Литвы считает большой ошибкой отказ от проекта Висагинской АЭС
Приложение Rutube в AppStore теперь можно скачать только в России
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19
Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ