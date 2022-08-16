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СНГ 16.08.2022 20:03

Генпрокуратура Казахстана опубликовала фамилии 238 погибших во время январских беспорядков

В ходе январских массовых беспорядков в Казахстане погибли 238 человек, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов.

"Среди них есть преступники и невиновные люди. Мы подробно изучаем каждый факт. На сегодняшний день обстоятельства гибели установлены, и следствие продолжается по 176 лицам. В их числе 19 сотрудников силовых ведомств", - сказал Килымжанов на брифинге.

Он уточнил, что данные военнослужащие погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Килымжанов добавил, что полный список погибших граждан во время январских событий размещён на ведомственном сайте генеральной прокуратуры.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов гибли в результате массовых избиений, наездов машин и выстрелов прямой наводкой при исполнении служебных обязанностей.

При этом Килымжанов отметил, что "иные сведения об обстоятельствах гибели граждан согласно нормам уголовно-процессуального законодательства и с учетом мнений близких родственников погибших разглашению не подлежат".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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