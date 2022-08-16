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Бизнес и законодательство 16.08.2022 15:47

Власти Азербайджана выставили на продажу предприятие в Гяндже, рассчитывают привлечь не менее 15 млн манатов инвестиций

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана выставила на инвестиционный конкурс госдолю в капитале ООО «Gəncə Xalça Kombinatı», равную 90,86%.

Предприятие занимается производством и продажей ковров и ковровых изделий.

На инвестиционный конкурс выставлена доля государства в капитале в размере 12 млн 956,5 тыс. манатов. В целом, уставный капитал общества равен 14,26 млн манатов.

На 1 августа 2022 года предприятие имеет дебиторские задолженности на сумму 152,866 тыс. манатов и обязательства на 447,543 тыс. манатов.

Согласно условиям инвестконкурса, стоимость инвестиционной программы по предприятию должна составлять не менее 15 млн манатов. Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на расширение ассортимента выпускаемой продукции на предприятии; включать предложения по применению новых технологий; созданию новых рабочих мест.

Победитель конкурса должен перечислить в госбюджет не менее 7 млн манатов.

Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 30 дней перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.

Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 15 сентября 2022 года. Оценка предложений состоится 16 сентября.

На предприятии работает 30 человек.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТКОНКУРС


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