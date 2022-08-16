Brent торгуется у $94,8 за баррель

Цены на нефть продолжают немного снижаться во вторник после падения накануне, вызванного слабыми статданными США и Китая, а также перспективами возврата иранского топлива на мировой рынок.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 подешевели на $0,28 (0,29%) - до $94,82 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,02 (0,02%) - до $89,39 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 3,1%, WTI - на 2,9%.