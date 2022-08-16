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ТЭК 16.08.2022 18:02

Великобритания разрешила платежи в адрес ряда санкционных банков РФ за поставки энергоресурсов в Монголию

Великобритания разрешила осуществление в адрес Сбербанка, Газпромбанка, МКБи Росбанка платежей, необходимых для поставки энергоресурсов в Монголию.

Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.

Лицензия также распространяется на проведение операций дочерними структурами этих российских банков, включенных в британский санкционный список.

Россия является доминирующим поставщиком нефтепродуктов в Монголию.

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