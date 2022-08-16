Часть лесных пожаров во Франции - дело рук пироманов

Французские власти ведут расследования по каждому случаю возникновения лесных пожаров, которые в нынешнем засушливом году охватили почти всю территорию страны, немало возгораний осуществлено пироманами, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на материалы следствия.
По данным канала, с начала лета арестовано 25 человек, которых считают пироманами и подозревают в поджогах, приведших к серии пожаров. Четверо из них уже осуждены и шесть находятся в предварительном заключении.
В отличие от злоумышленников, которые имеют цель, устраивая пожар, пироманы следуют исключительно своим импульсивным влечениям к совершению поджога, объясняет BFMTV.
В конце июля во Франции широко освещались два расследования на юге страны. В департаменте Ардеш был арестован 44-летний мужчина, который признался в многочисленных поджогах. В департаменте Эро также дал признательные показания в совершении ряда поджогов добровольный пожарный.
В стадии расследования находятся еще полтора десятка дел о пожарах, спровоцированных, как предполагают правоохранители, пироманами.
Страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га опустошены огнем, сообщали европейские СМИ.
Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).
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