Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.08.2022 18:31

Часть лесных пожаров во Франции - дело рук пироманов

Французские власти ведут расследования по каждому случаю возникновения лесных пожаров, которые в нынешнем засушливом году охватили почти всю территорию страны, немало возгораний осуществлено пироманами, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на материалы следствия.

По данным канала, с начала лета арестовано 25 человек, которых считают пироманами и подозревают в поджогах, приведших к серии пожаров. Четверо из них уже осуждены и шесть находятся в предварительном заключении.

В отличие от злоумышленников, которые имеют цель, устраивая пожар, пироманы следуют исключительно своим импульсивным влечениям к совершению поджога, объясняет BFMTV.

В конце июля во Франции широко освещались два расследования на юге страны. В департаменте Ардеш был арестован 44-летний мужчина, который признался в многочисленных поджогах. В департаменте Эро также дал признательные показания в совершении ряда поджогов добровольный пожарный.

В стадии расследования находятся еще полтора десятка дел о пожарах, спровоцированных, как предполагают правоохранители, пироманами.

Страны Европы, которые нынешним летом страдают от лесных пожаров, связанных с аномальной жарой и засухой, в 2022 году побили печальный рекорд: 662,8 тыс. га опустошены огнем, сообщали европейские СМИ.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств - Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАРЫ, ПРИЧИНЫ


Похожие новости


Во Франции из-за новой волны жары возобновляются лесные пожары Во Франции удалось остановить распространение лесных пожаров Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az