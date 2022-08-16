Министр энергетики Литвы считает большой ошибкой отказ от проекта Висагинской АЭС

Решение Литвы не развивать атомную энергетику было крупной ошибкой, считает литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.
"Как показывает сегодняшняя ситуация, это (отказ от проекта Висагинской АЭС - BNS) было ошибкой. Следует признать, что это было большой ошибкой. Нашей общей ошибкой", - сказал Крейвис на совместном заседании парламентских комитета по экономике и комиссии по энергетике и устойчивому развитию во вторник.
По его словам, в отличие от сектора нефти и сжиженного газа, в электроэнергетическом секторе Литва не сделала "домашнюю работу".
"Сегодня цена на рынке в 6-7 раз выше, плюс имеется атомная станция в Островце (Белорусская АЭС в Островце - BNS). Если бы у нас был Висагинас (атомная электростанция - BNS), не было бы Островца. С точки зрения безопасности, я думаю, решение было действительно сомнительным, кроме того, я думаю, что в то время и в политическом пространстве было много обмана", - сказал Крейвис после встречи с президентом Гитанасом Науседой во вторник.
Литва совместно с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала построить к 2020-2022 годам новую атомную электростанцию рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской АЭС.
Правительство планировало, что строительство АЭС начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года. От строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения общественности страны.
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