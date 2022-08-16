Президенты России и Узбекистана обсудили подготовку к саммиту ШОС - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
"Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. В этом контексте отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
Затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, информирует пресс-служба президента России.
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