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ТЭК 16.08.2022 17:07

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров. Только с начала дня стоимость топлива выросла на 9%.

В Европе установилась жаркая, сухая, маловетреная погода. В реках падает уровень воды, сложности с доставкой топлива водным транспортом усугубляются.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2128, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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