Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures во вторник достигла $2627 за тысячу кубометров. Только с начала дня стоимость топлива выросла на 9%.

В Европе установилась жаркая, сухая, маловетреная погода. В реках падает уровень воды, сложности с доставкой топлива водным транспортом усугубляются.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2128, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.