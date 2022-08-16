Азербайджан в январе-июне увеличил поставки газа в Италию в 2,8 раза, в Грецию – 1,7 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-июнь 2022 года составил 11 млрд 364 млн 844,7 тыс. кубометров, что на 9,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $7 млрд 440 млн 434,54 тыс. (рост в 4,7 раза). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 40,26% от общего объема экспорта из Азербайджана.

По данным комитета, в январе-июне 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 4 млрд 533 млн 297,93 тыс. кубометров (39,9% всех поставок) на $5 млрд 306 млн 823,16 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Структура экспорта газа в январе-июне 2022г по странам:

Страна Объем в тыс. кубометров В сравнении с январем- июнем 2021г Выручка, тыс. долларов В сравнении с январем - июнем 2021г Турция 4 278 484,1 - 32% 1 264 514,24 +43,6% Грузия 1 809 604,24 - 9,1% 244 271,88 - 3,4% Италия 4 533 297,93 + 2,8 раза 5 306 823,16 +14,6 раза Болгария 152 702,98 +27,7% 41 370,39 +2,5 раза Греция 463 397,07 + 1,7 раза 578 620,84 +8,4 раза Иран 127 358,39 +51,5% 4 834,03 +51,5% Всего 11 364 844,7 +9,5% 7 440 434,54 +4,7 раза

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 12 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров (в 2021 году – 22 млрд кубометров).

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова