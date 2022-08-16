Азербайджан в январе-июне увеличил поставки газа в Италию в 2,8 раза, в Грецию – 1,7 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-июнь 2022 года составил 11 млрд 364 млн 844,7 тыс. кубометров, что на 9,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $7 млрд 440 млн 434,54 тыс. (рост в 4,7 раза). На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 40,26% от общего объема экспорта из Азербайджана.
По данным комитета, в январе-июне 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 4 млрд 533 млн 297,93 тыс. кубометров (39,9% всех поставок) на $5 млрд 306 млн 823,16 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Структура экспорта газа в январе-июне 2022г по странам:
|
Страна
|
Объем в
тыс.
кубометров
|
В сравнении
с январем-
июнем 2021г
|
Выручка,
тыс. долларов
|
В сравнении
с январем
- июнем 2021г
|
Турция
|
4 278 484,1
|
- 32%
|
1 264 514,24
|
+43,6%
|
Грузия
|
1 809 604,24
|
- 9,1%
|
244 271,88
|
- 3,4%
|
Италия
|
4 533 297,93
|
+ 2,8 раза
|
5 306 823,16
|
+14,6 раза
|
Болгария
|
152 702,98
|
+27,7%
|
41 370,39
|
+2,5 раза
|
Греция
|
463 397,07
|
+ 1,7 раза
|
578 620,84
|
+8,4 раза
|
Иран
|
127 358,39
|
+51,5%
|
4 834,03
|
+51,5%
|
Всего
|
11 364 844,7
|
+9,5%
|
7 440 434,54
|
+4,7 раза
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность газопровода TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 12 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 24 млрд кубометров (в 2021 году – 22 млрд кубометров).
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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