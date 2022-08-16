Начальник ГРУ заявляет о возможности противостояния Ирана и Израиля в Сирии

Россия видит риски превращения Сирии в арену для конфликта между Ираном и Израилем, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ адмирал Игорь Костюков. "Вызывает тревогу возможное превращение Сирии в арену израильско-иранского противостояния", - сказал Костюков во вторник на Десятой Московской конференции по международной безопасности. Он также заявил, что сирийская армия контролирует более 80% территории страны, радикальным группировка при содействии РФ нанесен серьезный урон.

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