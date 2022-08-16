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Дальнее зарубежье 16.08.2022 23:26

Латвия будет продлевать россиянам временные виды на жительство лишь в редких случаях - премьер

Правящая коалиция Латвии договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство - в дальнейшем их будут продлевать в редких случаях, заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник.

По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Кариньш подчеркнул, что в ближайшие недели в правительстве будут приняты соответствующие решения.

Премьер отметил, что гражданам России уже не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются виды на жительство.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс предложил проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных видов на жительство.

С начала спецоперации РФ аннулировано почти 1 тыс. видов на жительство, выданных гражданам России и Белоруссии, в том числе 114 на основе заключений органов безопасности, информирует агентство BNS. Государственная пограничная охрана запретила въезд в страну 263 гражданам России и 43 гражданам Белоруссии.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил идею президента Латвии Эгилса Левитса пересмотреть выданные ранее россиянам виды на жительство. "Это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", - написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

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