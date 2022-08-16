Локализован пожар, возникший в результате взрывов в торговом центре в Ереване

Спустя более двух суток пожарным удалось локализовать пожар в ереванском торговом центре "Сурмалу", возникший после двух мощных взрывов, которые произошли, по предварительным данным МЧС Армении, на складе пиротехники.
"Пожар локализован 16 августа 14:38. Площадь пожара и спасательных работ, по предварительным данным, составляет 1 га. Разрушено трехэтажное здание площадью около 2889 кв. м", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.
По уточненным данным ведомства, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.
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