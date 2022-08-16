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Происшествия 16.08.2022 18:05

Локализован пожар, возникший в результате взрывов в торговом центре в Ереване

Спустя более двух суток пожарным удалось локализовать пожар в ереванском торговом центре "Сурмалу", возникший после двух мощных взрывов, которые произошли, по предварительным данным МЧС Армении, на складе пиротехники.

"Пожар локализован 16 августа 14:38. Площадь пожара и спасательных работ, по предварительным данным, составляет 1 га. Разрушено трехэтажное здание площадью около 2889 кв. м", - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По уточненным данным ведомства, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ТЦ, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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