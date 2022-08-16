Соединенные Штаты во вторник осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Ракета, способная нести несколько ядерных боеголовок, была запущена в 00:49 по времени Тихоокеанского побережья США (10:49 мск) из шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния, "чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания".
По имеющимся данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразили заданные цели на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.
На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.
Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество с Берлином – Алиев
Алиев надеется на рост числа шведских компаний в Азербайджане
Реализация договоренностей между Азербайджаном и Туркменистаном откроет новые возможности - Алиев
Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ
Великобритания разрешила платежи в адрес ряда санкционных банков РФ за поставки энергоресурсов в Монголию
Азербайджан в январе-июне увеличил поставки газа в Италию в 2,8 раза, в Грецию – 1,7 раза
Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре
Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз - МИД
Баку и Белград обсудили подготовку совместного плана деятельности в сфере туризма
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Azer Turk Bank запускает оплаты Apple Pay
Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!
NEQSOL Holding получил международные награды за NEQSOL Academy и Программы Развития Лидерства
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ