В ЕС рассчитывают на диалог Белграда и Приштины

Диалог между Белградом и Приштиной в Брюсселе на этой неделе затронет все вопросы как двусторонних отношений, так и с Евросоюзом, обострение в начале ситуации месяца не будет основной темой, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы сейчас сосредоточили усилия на подготовке этого совещания на высшем уровне, которое состоится 18 августа, чтобы продвинуть диалог при посредничестве ЕС с целью его развития в интересах сербов и косовских албанцев", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Она пообещала, что в ближайшее время будет опубликована более подробная повестка дня этой встречи президента Сербии Александра Вучича и главы регионального правительства Косово Альбина Курти.
В ответ на замечание о том, что в ЕС Сербия, как страна-кандидат на вступление в союз, не соответствует линии международной политики Евросоюза в том, что касается поддержки европейских санкций в отношении России, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Писонеро объяснила, что Сербия в рамках переговоров о присоединении к ЕС должна постепенно следовать внешней политике Евросоюза.
"Это касается всех решений в области внешней политики ЕС. И это также включает применение ограничительных мер", - отметила представитель ЕК.
Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила 14 августа, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.
"Недавнее усиление подстрекательской риторики между официальными лицами Косово и Сербии, в частности заявления о войне и конфликте на Западных Балканах, вызывает серьезную обеспокоенность", - заявил официальный представитель ЕВС.
В его коммюнике подчеркивалось, что "все открытые вопросы будут решаться в рамках диалога о нормализации отношений между Косово и Сербией при содействии ЕС".
В документе высказывалось ожидание, что лидеры сторон обсудят данные сложные темы в ходе созываемого высоким представителем ЕС по иностранным делам Боррелем диалога на высшем уровне между президентом Сербии и главой регионального правительства Косово 18 августа в Брюсселе.
Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.
В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила на месяц введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.
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