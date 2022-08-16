Макрон обсудил по телефону с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудил с ним ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает Елисейский дворец.

"Что касается Запорожской АЭС, президент республики выразил обеспокоенность относительно безопасности украинских ядерных объектов", - говорится в документе.

Кроме того, он призвал вывести с территории Украины российских военных.

Помимо этого, отмечается в пресс-релизе, президенты также обсудили вывоз зерна с Украины. Они приветствовали выполнение стамбульского соглашения по вывозу продовольствия из украинских портов и выход во вторник сухогруза с зерном, который первым направляется в Африку в рамках этой инициативы.

Французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщали, что разговор Макрона и Зеленского длился почти полтора часа.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.