Генсек ООН отправится в четверг на Украину на встречу с Эрдоганом и Зеленским

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг примет участие в трехсторонней встрече во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил во вторник заместитель генсека Стефан Дюжжарик.

"Генсек ООН прибудет во Львов в четверг на трехстороннюю встречу с президентом Турции Эрдоганом и украинским лидером Зеленским", - сказал он.

"На следующий день он отправится в Одессу и посетит местный порт, один из трех наиболее загруженных портов Черного моря", - отметил он.

Дюжжарик добавил, что в ООН ожидают двусторонней встречи Гутерриша с Зеленским.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.