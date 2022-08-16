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Здравоохранение 16.08.2022 23:41

В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 549 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 762, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 110 случаев.

За сутки не было зафиксировано случаев летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 777 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 792 тыс. 765 человек (+ 535 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 220 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 372 теста на коронавирус против 2 тыс. 2 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 101 тыс. 524 теста на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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