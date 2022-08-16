В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 549 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 762, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 110 случаев.

За сутки не было зафиксировано случаев летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 777 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 792 тыс. 765 человек (+ 535 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 220 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 372 теста на коронавирус против 2 тыс. 2 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 101 тыс. 524 теста на COVID-19.

Э.Шафиев