В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 549 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 805 тыс. 762, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 110 случаев.
За сутки не было зафиксировано случаев летального исхода из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 777 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 792 тыс. 765 человек (+ 535 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 220 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 372 теста на коронавирус против 2 тыс. 2 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 101 тыс. 524 теста на COVID-19.
Э.Шафиев
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