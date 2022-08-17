Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Потребительские цены выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после роста на 0,8% в июне.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания, отмечают в ONS. Согласно данным управления, последний раз столь высокий уровень инфляции в стране был зафиксирован в феврале 1982 года. В том году инфляция в январе достигла пика почти в 11% и опустилась до 6,5% к декабрю.