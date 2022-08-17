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Макроэкономика 17.08.2022 12:32

Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.

Потребительские цены выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после роста на 0,8% в июне.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания, отмечают в ONS. Согласно данным управления, последний раз столь высокий уровень инфляции в стране был зафиксирован в феврале 1982 года. В том году инфляция в январе достигла пика почти в 11% и опустилась до 6,5% к декабрю.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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