Инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 10,1%

Потребительские цены в Великобритании в июле подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 9,4% и была максимальной более чем за 40 лет.
Потребительские цены выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца после роста на 0,8% в июне.
Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания, отмечают в ONS. Согласно данным управления, последний раз столь высокий уровень инфляции в стране был зафиксирован в феврале 1982 года. В том году инфляция в январе достигла пика почти в 11% и опустилась до 6,5% к декабрю.
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