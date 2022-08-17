Азербайджан утроил за 7 месяцев положительное сальдо во внешней торговле

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-июле 2022 года составило $15 млрд 71 млн 270,82 тыс., что в 3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-июль внешнеторговый оборот Азербайджана составил $30 млрд 58 млн 909,68 тыс. (рост в 1,7 раза по сравнению с январем-июлем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $22 млрд 565 млн 90,25 тыс. (рост в 2 раза), импорт - $7 млрд 493 млн 819,43 тыс. (рост на 19%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92,55%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 15,89%, табак и табачную продукцию - 0,67%, фармацевтическую продукцию - 5,03%, удобрения - 0,5%, пластмассы и изделия из них - 3,57%, древесину и продукцию из нее - 2,71%, одежду и аксессуары для одежды – 1,86%, черные металлы и изделия из них – 7,15%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 19,98%, транспортные средства и запчасти – 12,39%, мебель - 0,79%, прочее - 29,46%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 7,764 тыс. государственных и частных предприятий, 28,569 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 170 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (48,31% от общего экспорта), Турцией (9,58%), Индией (4,72%), Израилем (4,55%), Великобританией (3,41%), Грецией (2,92%), Хорватией (2,17%), Чехией (2,1%), Россией (2,09%), Испанией (1,92%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,69%), Турцией (16,24%), Китаем (14,94%), Германией (4,44%), Казахстаном (4,24%), Ираном (3,48%), США (3,23%), Италией (2,3%), Украиной (1,98%) и Японией (1,96%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс., что в 3,5 раза больше показателя 2020 года.

Х.Насирзаде