В посольстве РФ в Армении расценили как провокацию «вбросы» о причастности российских структур к взрыву в ТЦ в Ереване

Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении в связи с необоснованными обвинениями в адрес российских структур в причастности к произошедшему 14 августа на территории ереванского торгового центра "Сурмалу" взрыву.
"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа сего года на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии", - сообщает пресс-служба посольства.
Отмечается, что соответствующая нота направлена посольством в министерство иностранных дел Республики Армения.
Ранее слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка "Сасна црер", которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди правоохранителей.
По уточненным данным МЧС Армении, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из погибших пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.
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