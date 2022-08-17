В посольстве РФ в Армении расценили как провокацию «вбросы» о причастности российских структур к взрыву в ТЦ в Ереване

Посольство России в Ереване направило ноту в МИД Армении в связи с необоснованными обвинениями в адрес российских структур в причастности к произошедшему 14 августа на территории ереванского торгового центра "Сурмалу" взрыву.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа сего года на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии", - сообщает пресс-служба посольства.

Отмечается, что соответствующая нота направлена посольством в министерство иностранных дел Республики Армения.

Ранее слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка "Сасна црер", которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди правоохранителей.

По уточненным данным МЧС Армении, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из погибших пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.