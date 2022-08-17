«Nar» удостоен престижной международной награды

«Nar» удостоен международной бизнес-премии «Stevie® Awards». В этом году мобильный оператор стал единственной азербайджанской компанией, удостоенной награды «Stevie®» в категории удовлетворенности клиентов. Жюри премии особо отметило лидерство «Nar» по Индексу лояльности клиентов (Net Promoter Score) на рынке мобильной связи Азербайджана за последние три года, а также многофункциональное приложение «Nar+».
Следует отметить, что «Stevie® Awards» была учреждена в США в 2002 году, ее целью является награждение достижений компаний и частных лиц, работающих в сфере бизнеса по всему миру, и продвижение их в качестве положительного примера.
В результате независимых исследований, проведенных в 2019, 2020 и 2021 годах, «Nar» неизменно завоевывает высокую лояльность клиентов и известен в Азербайджане своей клиентоориентированной бизнес-политикой и доступными ценами.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается своей стратегии клиентоориентированности и предоставляет превосходный сервис по доступной цене.
Осенью в Баку пройдет выставка по восстановлению и развитию Карабаха
Баку и Бишкек обсуждают создание совместного фонда развития
Баку намерен расширять двустороннее сотрудничество с Берлином – Алиев
ОПЕК не виновата в росте цен на нефть - генсек
Метанольный завод SOCAR в январе-июле экспортировал метанола на $81 млн
Германии в случае прекращения поставок из РФ хватит газа на 2,5 месяца
Алиев принял участие в открытии памятника Муслиму Магомаеву в Баку
Маск написал в Twitter, что покупает «Манчестер Юнайтед», а потом назвал это шуткой
Число случаев COVID-19 в мире превысило 592 млн - университет Хопкинса
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
Талибы объявили, что за год изъяли более 7 тонн героина в Кабуле
Аэропорт и ж/д станция «заминированы» в Гюмри, проводится эвакуация - МЧС Армении
Критиковавшая Трампа конгресвумен от республиканцев Чейни проиграла на праймериз
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ