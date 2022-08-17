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Дальнее зарубежье 17.08.2022 13:04

Метро в Париже возобновило работу в штатном режиме после мощных ливней

Общественный транспорт, в том числе метрополитен, в Париже вернулся к работе в соответствии с графиком после сильных ливней, которые привели к наводнениям в некоторых частях города, сообщают французские СМИ.

Вечером во вторник на столицу Франции, несколько недель страдавшей от засухи, обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплению ряда станций метро и тоннелей. К 20:00 вечера было закрыто как минимум 20 станций. Движение на нескольких линиях метрополитена осуществлялось со значительными перерывами.

В соцсетях местные жители активно публиковали фото и видео затопленных подземных переходов станций, а также того, как потоки воды текут по ступенькам, попадая на пути движения поездов.

Помимо метро, из-за ливня ряд улиц Парижа также оказался затоплен, образовались автомобильные пробки на дорогах.

По данным местной метеорологической службы, накануне менее за час в Париже выпало до 40 мм осадков. Кроме того, ливни сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых в районе Эйфелевой башни накануне достигала 104 км/ч.

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