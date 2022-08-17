Азербайджан в январе-июле увеличил расходы на импорт продовольствия на 18%

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-июле 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до $1 млрд 190 млн 423,63 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 429 тыс. 806,11 т (рост на 5,1%) на $154 млн 660,17 тыс., кукурузу – 39 тыс. 642,75 т (рост в 2 раза) на $14 млн 624,26 тыс., рис – 36 млн 817,77 т (рост на 17%) на $31 млн 202,8 тыс., чай – 8 тыс. 427,93 т (спад на 3,5%) на $42 млн 177,6 тыс., плодоовощную продукцию - 231 тыс. 933,03 т (рост на 3,7%) на сумму $141 млн 998,96 тыс., мясо - 23 тыс. 556,94 т (рост на 6,4%) на сумму $39 млн 798,58 тыс., масла растительного и животного происхождения – 84 тыс. 369,47 т (спад на 7,5%) на 143 млн 679,54 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 12 тыс. 31,63 т (рост на 32,9%) на $68 млн 401,03 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 15,89% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова