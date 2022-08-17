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ТЭК 17.08.2022 12:55

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I полугодия превысили 20,4 млрд кубометров

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I-го полугодия 2022 года составили 20 млрд 406,3 млн кубометров.

«Из указанного объема 86,3% сформировано за счет добычи, 13,7% - за счет остатка газа с прошлого года (в подземных газохранилищах - ИФ-Аз)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-июне 2022 года 31,8% из запасов товарного газа было направлено на внутреннее потребление, 55,6% - на экспорт, 2% - пришлись на потери, 10,6% - оставлено в качестве запаса.

По данным Госкомстата, 62,9% потребленного в стране природного газа было направлено на производственные нужды, 37,1% - реализовано населению.

В отчетный период потребление газа населением Азербайджана составило 2 млрд 404 млн кубометров, что на 1,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом 38% от данного объема газа потреблено населением в Баку, остальное – в регионах страны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЗАПАСЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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