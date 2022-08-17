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Дальнее зарубежье 17.08.2022 13:55

Критиковавшая Трампа конгресвумен от республиканцев Чейни проиграла на праймериз

Член Палаты представителей США от республиканцев Лиц Чейни, считавшаяся одним из главных критиков экс-президента США Дональда Трампа, проиграла на праймериз в штате Вайоминг, сообщают в среду американские СМИ.

Согласно прогнозам американских телеканалов, на праймериз в штате Вайоминг ее соперница, Хэрриет Хэйгеман получила около 66% голосов. Чейни в ходе выступления признала поражение.

"Сегодня Харриет Хэйгеман получила больше голосов на этих праймериз. Она победила", - сказала Чейни - дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни.

В свою очередь Хэйгеман в ходе выступления поблагодарила Трампа за поддержку. "Ясная, последовательная поддержка, которую он оказывал с самого начала, позволила нам сегодня одержать победу", - отметила политик.

В свою очередь, Трамп, по сообщению СМИ, поблагодарил республиканцев из Вайоминга за то, что те не стали голосовать за Чейни.

"Лиз Чейни должно быть стыдно за то, как она себя вела, за ее злобные и лицемерные слова и действия. Теперь ее, наконец, ждет политическое забвение... Спасибо, Вайоминг", - написал он в своей соцсети.

Американская пресса отмечает, что поражение Чейни - это большая победа Трампа. Именно она считалась главным его критиком среди республиканцев в конгрессе. Изначально Чейни его поддерживала, однако после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года она обвинила в их организации Трампа, а затем - голосовала за его импичмент. Кроме того, Чейни не поддерживала утверждения экс-президента о том, что он якобы выиграл выборы 2020 года.

The Hill отмечает, что таким образом, Трампу и его соратникам удалось поставить крест на дальнейшей политической карьере почти всех республиканцев, выступавших за его импичмент в Палате представителей. Так, из 10 таких конгрессменов четверо решили не баллотироваться в конгресс осенью этого года, а еще четверо, включая Чейни, проиграли на внутрипартийных выборах.

Осенью 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс США. В преддверии этого голосования партии проводят праймериз, чтобы определить, кто из их кандидатов будет претендовать на избрание в конгресс от того или иного штата. Согласно прогнозам, на осенних выборах у республиканцев есть все шансы на то, чтобы вернуть себе большинство, причем - в обеих палатах.

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