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ТЭК 17.08.2022 14:16

Германии в случае прекращения поставок из РФ хватит газа на 2,5 месяца

ФРГ заполняет газохранилища с опережением графика, однако проблема потенциальной нехватки топлива в стране в зимний период сохраняется, отмечает президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Даже если цель заполнения газохранилищ на 95% к ноябрю будет достигнута, эти объемы покроют лишь 2,5 месяца потребностей страны в газе в случае полного прекращения его поставок из России, заявил Мюллер в интервью агентству Bloomberg.

В настоящее время газохранилища в ФРГ заполнены на 77%, закачка идет с опережением плана на две недели.

Россия сократила поставки в Германию по газопроводу "Северный поток", что усугубило энергетический кризис в стране. Власти ФРГ говорят о необходимости сокращения потребления газа и предупреждают, что зимой может потребоваться нормирование расходов топлива.

По словам Мюллера, Германии будет сложно добиться цели заполнения газохранилищ на 85% к октябрю, учитывая риск того, что предстоящая осень будет холоднее обычного. Кроме того, нельзя исключать возможность дальнейших перебоев в поставках газа. Достичь ноябрьской цели, по словам Мюллера, также будет трудно, поскольку для пополнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

"Я не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре даже при благоприятном балансе спроса и предложения. В лучшем случае цели достигнут лишь три четверти", - сказал он.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах ФРГ, что Берлин, готовясь к возможной нехватке энергоресурсов предстоящей зимой, планирует отложить закрытие трех последних в стране АЭС.

По словам собеседников издания, официального решения правительства Германии по этому вопросу пока нет. Кроме того, отсрочка закрытия АЭС, вероятно, потребует одобрения парламента.

Впрочем, в настоящее время два ключевых условия, позволяющих продлить работу АЭС, которые должны быть закрыты 31 декабря, выполняются. Во-первых, Германия столкнулась с возможностью дефицита газа, а во-вторых, продолжение работы реакторов является безопасным, отмечают источники.

В случае, если закрытие АЭС будет отложено, это станет первым подобным случаем с начала 2000-х гг., когда власти ФРГ приняли решение отказаться от ядерной энергетики.

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