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Регион 17.08.2022 13:59

Аэропорт и ж/д станция «заминированы» в Гюмри, проводится эвакуация - МЧС Армении

МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и железнодорожной станции во втором по величине городе республики Гюмри.

"Получены сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри", - сообщает в среду пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что организована эвакуация пассажиров, на месте работают группы кинологов и саперов.

В минувший вторник ложные сообщения были получены о взрывных устройствах в ереванском метрополитене и аэропорту "Звартноц".

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