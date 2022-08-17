Аэропорт и ж/д станция «заминированы» в Гюмри, проводится эвакуация - МЧС Армении

МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и железнодорожной станции во втором по величине городе республики Гюмри.
"Получены сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри", - сообщает в среду пресс-служба МЧС.
В ведомстве отметили, что организована эвакуация пассажиров, на месте работают группы кинологов и саперов.
В минувший вторник ложные сообщения были получены о взрывных устройствах в ереванском метрополитене и аэропорту "Звартноц".
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