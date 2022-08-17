Аэропорт и ж/д станция «заминированы» в Гюмри, проводится эвакуация - МЧС Армении

МЧС Армении получил сообщения о заложенных взрывных устройствах в аэропорту и железнодорожной станции во втором по величине городе республики Гюмри.

"Получены сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Ширак" и железнодорожной станции Гюмри", - сообщает в среду пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что организована эвакуация пассажиров, на месте работают группы кинологов и саперов.

В минувший вторник ложные сообщения были получены о взрывных устройствах в ереванском метрополитене и аэропорту "Звартноц".