Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт автомобилей почти на 13%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2022 года составил 41 362 единицы общей стоимостью $541 млн 650,67 тыс. (рост на 14,1%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с январем-июлем 2021 года число импортируемых автомобилей сократилось на 12,7%.
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 38 140 (спад на 13,4%) стоимостью $418 млн 658,67 тыс. (рост на 1,2%). В том числе, завезено 186 электрокаров на $5 млн 519,12 тыс. и 7 тыс. 70 единиц гибридных автомобилей на сумму $71 млн 867,29 тыс.
Кроме этого, в Азербайджан импортировано 2 717 единиц (спад на 15%) на $55 млн 433,01 тыс. (рост на 15,8%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 176 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,8 раза) на $21 млн 816,61 тыс. (рост в 2,7 раза).
Также в республику ввезено 329 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 5,1 раза) на $45 млн 742,38 тыс. (рост в 9,1 раза).
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.
Х.Насирзаде
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