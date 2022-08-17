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Транспорт и связь 17.08.2022 14:00

Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт автомобилей почти на 13%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-июле 2022 года составил 41 362 единицы общей стоимостью $541 млн 650,67 тыс. (рост на 14,1%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-июлем 2021 года число импортируемых автомобилей сократилось на 12,7%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 38 140 (спад на 13,4%) стоимостью $418 млн 658,67 тыс. (рост на 1,2%). В том числе, завезено 186 электрокаров на $5 млн 519,12 тыс. и 7 тыс. 70 единиц гибридных автомобилей на сумму $71 млн 867,29 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 2 717 единиц (спад на 15%) на $55 млн 433,01 тыс. (рост на 15,8%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 176 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,8 раза) на $21 млн 816,61 тыс. (рост в 2,7 раза).

Также в республику ввезено 329 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 5,1 раза) на $45 млн 742,38 тыс. (рост в 9,1 раза).

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГТК, ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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