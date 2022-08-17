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Бизнес и законодательство 17.08.2022 14:19

Метанольный завод SOCAR в январе-июле экспортировал метанола на $81 млн

ООО «SOCAR Methanol» компании SOCAR в январе-июле 2022 года произвело 314,6 тыс. тонн метанола, что в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

При этом по состоянию на 1 августа на складе предприятия имеется 42,7 тыс. тонн готовой продукции.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, SOCAR Methanol за 7 месяцев экспортировал 275 тыс. 194,28 т метанола на сумму $81 млн 332,26 тыс. Доля метанола в общем объеме экспорта из Азербайджана за январь-июль составила 0,36%, в объеме экспорта ненефтяной продукции - 4,84%.

Как сообщалось, c января 2021 года по апрель 2021 года ООО «SOCAR Methanol» не осуществлял ни производства, ни экспорта метанола ввиду остановки на капитальный ремонт. Завод возобновил свою деятельность в мае 2021 года. Однако, ГТК не публиковал данные экспорта за май-июль 2021 года.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТАНОЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ЭКСПОРТ


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