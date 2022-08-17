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Дальнее зарубежье 17.08.2022 18:26

Во Франции прогнозируют к осени новую "волну" коронавирусной инфекции

После двух месяцев относительно умеренной ситуации с COVID-19 всё ещё нельзя надеяться, что пандемия уже пройдена, заявила председатель французского комитета по наблюдению за санитарными рисками, иммунолог Брижит Отран.

"Наиболее вероятный сценарий - это пик эпидемии в начале учебного года. Будет ли это связано с новым вариантом вируса или с возвращением холодной погоды? Мы не предсказатели, но почти наверняка осенью будет волна", - заявила газете Le Parisien глава нового органа, заменившего распущенный в конце июля специальный научный совет, созданный в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По ее словам, "сегодня нужно привыкать к тому, что с этим нам жить".

"Это не означает мириться со всеми смертями или тяжелыми случаями заболевания. Наоборот", - уточняет эксперт. По ее мнению, использованы "еще не все рычаги" для борьбы против коронавируса.

В частности, председатель нового комитета отмечает, что "еще слишком много людей не вакцинированы или не ревакцинированы".

По последней статистике COVID-19 во Франции, по крайней мере, 79,6% французов получили все требуемые дозы. Но при нынешнем темпе вакцинации "всё соответствующее население (старше 12 лет) будет вакцинировано хотя бы одной дозой лишь к 11 октября 2039 года".

В среднем в стране в середине августа ежедневно выявляется 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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