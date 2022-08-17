ОПЕК не виновата в росте цен на нефть - генсек

ОПЕК не виновата в резком росте цен на энергоносители, причина - хроническое недофинансирование в отрасли, заявил в интервью CNBC новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Кейс (Haitham Al Ghais).

Он также назвал отношения ОПЕК и России "прочными", говорится в расшифровке видео-интервью, размещенном на сайте CNBC.

"Мы очень оптимистичны относительно спроса на нефть в этом году, я лично довольно оптимистичен - думаю, все еще довольно большой спрос будет со стороны Китая, переключение потребителей газа, цены на который взлетели, на нефть. Недавно мы видели, что большое количество потребителей в Европе переключаются на нефть, что является неожиданным, не говоря уже о других частях света - Азии, Ближнем Востоке", - сказал аль-Кейс.

По его оценке, недооцененным фактором является восстановление авиаперевозок, что вернет спрос на нефть к доковидному уровню. ОПЕК оценивает, что спрос вернется к доковидному уровню в конце года, напомнил генсек ОПЕК.

Аль-Кейс отверг обвинения в сторону ОПЕК относительно инфляции и роста цен на энергоносители. "Нет, абсолютно нет. Во-первых, все относительно, во-вторых ОПЕК вносит свой вклад. Мы увеличивали добычу в соответствии с тем, что мы видим, и постепенным механизмом, который был очень прозрачным. Мы работаем с другими странами в альянсе ОПЕК+, который производит порядка 46% нефти в мире очень прозрачным образом - рынок следит за нашими заседаниями, знает методологию. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть рынок к равновесию, но есть экономические факторы, которые действительно находятся вне контроля ОПЕК", - добавил он.

Генсек ОПЕК отметил, что намерен активизировать диалог со всеми заинтересованными сторонами, политиками, в частности, на следующей неделе встречается с представителями Евросоюза.

"ОПЕК долго стучался в дверь в течение нескольких лет, и мы ждали, что кто-то откроет эту дверь и впустит нас. Как только это произойдет, это будет в интересах каждого, потому что должно быть понимание, что ОПЕК не имеет отношения к росту цен. Есть и другие факторы, помимо ОПЕК, которые действительно стоят за наблюдаемым нами скачком цен на газ и на нефть. И снова, я думаю, в двух словах, для меня это недоинвестирование - хроническое недоинвестирование", - добавил он.

"Это суровая реальность, с которой должны проснуться люди и должны осознать политики. Как только это будет реализовано, я думаю, мы сможем начать думать о решении здесь. И решение очень четкое. У ОПЕК есть решение: инвестировать, инвестировать, инвестировать", - сказал Аль-Кейс.