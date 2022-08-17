Природные пожары уничтожают в два раза больше лесного покрова в мире, чем 20 лет назад

Лесные пожары стали более распространенным явлением в мире и в настоящее время уничтожают в два раза больше лесных территорий, чем 20 лет назад, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на исследование портала "Всемирный лесной дозор", Института мировых природных ресурсов и Университета Мэриленда.

"Лесные пожары стали более распространенными и сжигают примерно в два раза больше лесного покрова сегодня, чем 20 лет назад", - говорится в результатах исследования.

Согласно им, теперь лесные пожары ежегодно уничтожают в среднем на 3 млн гектаров леса больше, чем в 2001 году. Отмечается, что это сопоставимо с площадью Бельгии.

Отмечается, что подавляющее большинство пожаров приходится на бореальные леса, которые распространены на территории России, Канады и Аляски. Эксперты предполагают, что это вызвано глобальным потеплением.

"Климатические изменения очевидно играют важную роль в том, что пожары случаются чаще и имеют большую силу, особенно в бореальных лесах", - указывают авторы исследования.

Среди мер, которые могут предотвратить дальнейшее уничтожение лесов, они приводят остановку вырубки лесов и ограничения на контролируемое сжигание в лесных массивах в период засухи.