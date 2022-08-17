Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в третьих странах

Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
"В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", - приводит в среду слова Рейнсалу портал ERR.
18 августа в Эстонии вступают в силы ограничения для граждан России. Принятое 11 августа решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны.
Решение о запрете въезжать в Эстонию по шенгенским визам, выданным другими государствами, сейчас оформляется и должно быть подготовлено на будущей неделе. По словам Рейнсалу, оно не противоречит законам Евросоюза. Он привел в пример пандемию коронавируса, когда страны закрыли внутренние границы для граждан других государств ЕС и Шенгенскую зону.
"Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги", - сказал Рейнсалу.
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