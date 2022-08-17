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Бизнес и законодательство 17.08.2022 19:26

Туркменистан до октября ждет заявок на международный тендер по созданию производств йода и брома

Власти Туркменистана объявили о продлении на месяц международного тендера на проектирование и строительство "под ключ" заводов по производству йода и брома и их производных на базе йодного завода "Балканабат" в Балканском велаяте (области).

"Государственный концерн "Туркменхимия" от имени тендерной комиссии продлевает срок международного тендера, объявленного в газете от 23 июня 2022 года, на проектирование и строительство заводов по производству йода, брома в Балканском велаяте", - говорится в объявлении госконцерна, опубликованном в газете "Нейтральный Туркменистан" в среду.

Крайний срок подачи тендерных предложений - 20 рабочих дней с даты опубликования этого объявления. Получить тендерную документацию можно оплатив по $1,15 тыс. за каждый пакет документов.

Согласно первоначальному объявлению, тендерные предложения принимались до 25 августа включительно.

Конкурс разбит на несколько лотов, в том числе: трубы, металлы и металлические изделия; общее заводское, технологическое оборудование; электротехническое, измерительное оборудование и строительные изделия; химическая продукция и вспомогательные средства.

Официальный курс на 17 августа - 3,5 маната/$1.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ХИМЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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