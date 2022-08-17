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Дальнее зарубежье 17.08.2022 18:13

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней для стимулирования потребления

Власти Шанхая планируют выдать жителям города купоны на онлайн-покупки на общую сумму 1 млрд юаней ($147,3 млн), чтобы простимулировать потребительские расходы, сообщило агентство Синьхуа в среду.

Заявку на купоны могут подать все жители Шанхая старше 18 лет. Купоны будут выдаваться тремя партиями, с конца августа по ноябрь, и могут быть потрачены в платежных сервисах Alipay и WeChat Pay, а также в платежной системе Union Pay на оплату еды, розничных товаров, развлечений и туристических услуг.

Валовый региональный продукт Шанхая во втором квартале рухнул на 13,7% в годовом выражении из-за жестких мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

Для восстановления экономики власти города приняли ряд мер, включая субсидии на покупку новых автомобилей на новых источниках энергии (NEV) для стимулирования авторынка. Синьхуа сообщает, что вскоре в Шанхае могут быть анонсированы меры для поддержки продаж бытовой электроники.

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Тэги: МИР, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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