Запасы нефти в США снизились на 7,06 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,06 млн баррелей - до 424,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,64 млн баррелей и составили 215,67 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 766 тыс. баррелей, до 112,26 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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