Жительницу Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за деятельность в твиттере - СМИ

Суд в Саудовской Аравии приговорил саудовскую подданную Сальму аль-Шехаб к 34 годам тюремного наказания за распространение постов диссидентов и активистов в твиттере, пишет в среду The Guardian.
"Студентку Лидсского университета из Саудовской Аравии, которая вернулась домой в королевство на праздники, приговорили к 34 годам тюремного заключения за то, что у нее есть аккаунт в твиттере, где она подписана на диссидентов и активистов и делится их твитами на своей странице", - отмечает издание.
Газета пишет, что суд вынес данный приговор уже после визита президента США Джо Байдена в королевство.
Изначально аш-Шехаб приговорили к трем годам тюрьмы за использование интернета в целях "вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность". Позднее суд ужесточил приговор после того, как сторона обвинения призвала принять во внимание другие ее возможные правонарушения.
По данным издания, осужденная не была известным активистом, но высказывалась по поводу пандемии COVID-19, а также иногда делилась твитами некоторых саудовских диссидентов, живущих за пределами Саудовской Аравии и призывающих отпустить на свободу политических заключенных в королевстве.
Президент Алиев утвердил увеличение аппарата министерства молодежи и спорта
Президент Алиев присвоил высшие воинские звания ряду офицеров ГПС Азербайджана
Осенью в Баку пройдет выставка по восстановлению и развитию Карабаха
Золото подешевело до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара
Туркменистан до октября ждет заявок на международный тендер по созданию производств йода и брома
Природные пожары уничтожают в два раза больше лесного покрова в мире, чем 20 лет назад
В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19
Алиев наградил 7 военнослужащих, погибших в ноябре 2021г в результате крушения вертолета посмертно
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Азерсу направит 49,5 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Гянджи
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
«Nar» удостоен престижной международной награды
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ