Жительницу Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за деятельность в твиттере - СМИ

Суд в Саудовской Аравии приговорил саудовскую подданную Сальму аль-Шехаб к 34 годам тюремного наказания за распространение постов диссидентов и активистов в твиттере, пишет в среду The Guardian.

"Студентку Лидсского университета из Саудовской Аравии, которая вернулась домой в королевство на праздники, приговорили к 34 годам тюремного заключения за то, что у нее есть аккаунт в твиттере, где она подписана на диссидентов и активистов и делится их твитами на своей странице", - отмечает издание.

Газета пишет, что суд вынес данный приговор уже после визита президента США Джо Байдена в королевство.

Изначально аш-Шехаб приговорили к трем годам тюрьмы за использование интернета в целях "вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность". Позднее суд ужесточил приговор после того, как сторона обвинения призвала принять во внимание другие ее возможные правонарушения.

По данным издания, осужденная не была известным активистом, но высказывалась по поводу пандемии COVID-19, а также иногда делилась твитами некоторых саудовских диссидентов, живущих за пределами Саудовской Аравии и призывающих отпустить на свободу политических заключенных в королевстве.