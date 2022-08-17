В Минсельхозе РФ заявили, что не рассматривают вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно

Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об отмене плавающей пошлины на экспорт зерна, этот механизм эффективен, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) приняла решение направить президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой отменить экспортную пошлину на зерно. "В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры", - говорится в обращении, процитированном в пресс-релизе АККОР.
"Не рассматривается отмена плавающих экспортных пошлин (на зерно - ИФ), которые сохраняют свою эффективность, - сообщает министерство. - Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе следит за ситуацией на рынке и при необходимости корректирует данный механизм".
Ведомство напомнило, что в конце июня было принято решение о корректировке механизма расчета пошлин. "Пошлины переведены в рубли, что позволило снизить влияние мировых цен и динамики курсов валют на стоимость зерна на внутреннем рынке, - поясняет Минсельхоз. - Кроме того, при расчете пошлин установлены базовые цены в размере 15 тыс. рублей на пшеницу и 13,875 тыс. рублей на ячмень и кукурузу. При снижении экспортных цен на зерно до уровня базовых пошлина автоматически станет нулевой".
Касаясь предложения АККОР увеличить закупки зерна в интервенционный фонд, Минсельхоз указывает, что "увеличение расчетных запасов не планируется". "Всего планируется сформировать неснижаемый запас зерна в размере 3 млн тонн. Указанные объемы являются значительными для интервенционного фонда. Они учитывают возможности финансового обеспечения закупок зерна и доступные мощности его хранения", - подчеркивает ведомство.
Плавающие пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ были введены 2 июня 2021 года.
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