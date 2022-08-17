Вучич заявил, что Сербия не будет размещать у себя иностранные военные базы

Сербия не собирается размещать у себя военные базы других государств, в том числе российских, будет придерживаться военного нейтралитета, заявил в среду президент страны Александр Вучич.

"Сербии не нужны никакие иностранные базы, Сербия - нейтральная страна с военной точки зрения, она хочет сохранить мир. Мы хотим оберегать наше население и наше небо. Так мы и будем действовать в будущем", - сказал Вучич, отвечая на вопрос журналиста о том, побудила ли Сербию обострение ситуации в районе Косово рассмотреть возможность размещения в стране российской базы.

Он подчеркнул, что Сербия останется нейтральной в военном смысле страной, и ни в коем случае не будет стремиться к вхождению в какой-либо блок.

Накануне официальный представитель главы дипломатии ЕС Набила Массрали заявила, что диалог между Белградом и Приштиной в Брюсселе на этой неделе затронет все вопросы как двусторонних отношений, так и с Евросоюзом, обострение ситуации в начале месяца не будет основной темой.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила 14 августа, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия на месяц отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.