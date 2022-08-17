Золото подешевело до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижаются в ходе торгов в среду из-за роста курса доллара и доходности гособлигаций США.
Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:38 по бакинскому времени снизились на 0,46% - до $1781,50 за унцию, минимума с 3 августа.
Серебро с поставкой в сентябре падает на 1,6%, до $19,78 за унцию.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, поднимается в ходе торгов на 0,2%. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США составляет 2,89% против 2,812% на закрытие торгов во вторник.
"Цены на золото и серебро снова снижаются в среду на фоне опасений по поводу спроса на драгоценные металлы после слабых экономических данных из Китая и все еще высоких опасений рецессии в США и в мире", - отметил старший аналитик Kitco Джим Уайкофф.
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