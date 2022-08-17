Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 86.53 -2.88 Brent 92.34 -2.76

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 17.08.2022 19:50

Золото подешевело до двухнедельного минимума на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижаются в ходе торгов в среду из-за роста курса доллара и доходности гособлигаций США.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:38 по бакинскому времени снизились на 0,46% - до $1781,50 за унцию, минимума с 3 августа.

Серебро с поставкой в сентябре падает на 1,6%, до $19,78 за унцию.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, поднимается в ходе торгов на 0,2%. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США составляет 2,89% против 2,812% на закрытие торгов во вторник.

"Цены на золото и серебро снова снижаются в среду на фоне опасений по поводу спроса на драгоценные металлы после слабых экономических данных из Китая и все еще высоких опасений рецессии в США и в мире", - отметил старший аналитик Kitco Джим Уайкофф.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


Похожие новости


Золото дорожает на геополитических рисках, превысило $1800 за унцию впервые с начала июля Мировые центробанки в апреле закупили 19,4 т золота - WGC Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае Золото дорожало в среду и торговалось выше $1900 за унцию Золото дорожает во вторник, обновило 5-месячный максимум

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az